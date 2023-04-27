Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня

В Україні хотіли підвищити тарифи на електроенергію вже цього року. Втім уряд прийняв рішення щодо продовження пільгових цін. Відповідно до цього українці платитимуть й надалі чинні 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годину.

Тарифи будуть такими, що й були раніше

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що в Україні не будуть поки що підвищувати ціни на світло для населення.

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що тривало чимало дискусій щодо підвищення тарифів. Перш за все вони були зумовлені тим, що після масових атак відновлення енергосистеми України потребуватиме великих коштів.

До прикладу, зараз український бізнес платить за кіловат-годину 5,5 гривні, в той час, як населення платить максимальну ціну лише у 1,68 гривні за кіловат-годину.

На скільки могли піднятися ціни на світло

Одним із найлегших варіантів підняття тарифів були ціни 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину залежно від кількості споживання електроенергії щомісяця.

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Одним із найбільш шокових варіантів було переведення цін до ринкового рівня. Тобто за світло українці платили б приблизно 7 гривень за кіловат-годину.

Втім чинні тарифи становлять 1,44 гривні – якщо споживання щомісяця до 250 кіловатів. А 1,68 гривні – якщо споживання понад 250 кіловатів щомісяця.

Куди Україна постачає електроенергію / Інфографіка 24 Каналу