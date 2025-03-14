"Працює стабільно": в якому зараз стані енергосистема України

Майже 3 роки тому Україна доєдналась до європейської енергомережі. Процес доєднання тривав до грудня 2023 року. Саме тоді Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС".

Як змінилась енергосистема України

Станом на зараз енергосистема України повністю синхронізована з європейською, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На початку цієї зими ми домовилися про збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 гігават. Це стало важливою частиною нашої стійкості. Зміцнення та децентралізація нашої енергосистеми не зупиняється ані на хвилину.

Як зазначає Шмигаль, за останні 9 місяці українські банки видали кредитів на більш як 14 мільярдів гривень на:

відновлення енергетичної інфраструктури України;

розбудову нових енергооб'єктів (невеликого розміру).

До того ж, за словами прем'єра, більш як 6 тисяч позик було надано громадянам на енергетичні потреби. Зокрема, встановлення альтернативних джерел енергії.

Зверніть увагу! Шмигаль каже, що зараз українська енергосистема працює стабільно, попри регулярні атаки росіян.