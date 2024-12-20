Як МЗС України відреагувало на рішення США дозволили Туреччині платити за газ через Газпромбанк

20 грудня Bloomberg повідомив, що США звільнили Туреччину від санкцій, відносно Газпромбанку. Тобто, Анкара отримала можливість оплачувати газ саме через цей російський банк.

Як Україна відреагувала на рішення США

МЗС України негативно відреагувало на рішення США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Георгія Тихого.

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Георгій Тихий Речник Міністерства закордонних справ України З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти Газпромбанку мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні.

Тихий уточнив, що Україна сподівається на відновлення дії обмежень через певний час.

Розраховуємо, що цей крок є тимчасовим та короткостроковим, а повна дія обмежень буде відновлена та збережена,

– каже Тихий.

Нагадаємо! Американські санкції обмежили можливість надходження платежів у Газпромбанк. Туреччина попросила Мінфін США зробити виключення.