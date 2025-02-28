Доведеться зачекати: як швидко споживання електроенергії в Україні вийде на довоєнний рівень

НЕК "Укренерго" зараз прогнозує щорічне зростання споживання електроенергії у післявоєнний період на 2%. Тобто, на довоєнні показники вдасться вийти через більш як 10 років.

Що відбуватиметься з енергосистемою України

В "Укренерго" передбачають, що цей процес триватиме 15 років. Проте це "повернення" буде з іншим енергоміксом (зміниться як структура, так і споживачі), повідомляє 24 Канал з посиланням на Energy Club.

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Віталій Зайченко Директор з управління об'єднаною енергетичною системою України При розгляді майбутнього енергоміксу ми ґрунтуємося на економічних прогнозах від Мінекономіки, і на післявоєнний період вони є досить оптимістичні з ростом на 5 – 7% ВВП країни. В нашому перерахунку це виливається приблизно в 2% росту споживання електроенергії, і ми розуміємо, що за 15 років повернемося до довоєнного рівня споживання.

Зайченко каже, що насамперед буде підвищуватись рівень енергоефективності, оскільки це одна з стратегічних цілей держави. Зокрема, таким чином буде збільшуватись ефективність економіки.

Директор з управління ОЕС України зауважив, що одним з найголовніших факторів, які тиснуть на енергомікс, є саме декарбонізація.

Ми розуміємо, що держава взяла на себе зобов’язання щодо закриття теплової генерації, яка не відповідає вимогам до екологічності й викидів. Але якщо не буде внесено суттєвих змін у цю програму декарбонізації, то після 2025 року ми втратимо досить багато теплової генерації, яку потрібно буде заміщувати,

– наголосив Зайченко.

Також Зайченко зауважив, що вагомим питанням формування енергоміксу є збільшення генерації ВДЕ (відновлюваних джерел енергії). Не менш важливим фактором впливу є і балансування енергосистеми.

Зверніть увагу! За словами Зайченко до 2030 року потужність сонячних електростанцій може збільшитися до 11 тисяч мегаватів. Для порівняння, зараз це значення – 6 мегаватів.