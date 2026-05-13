Не тільки внаслідок обстрілів: чому деякі українці залишились без світла 13 травня

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури України. На ранок є знеструмлення у деяких регіонах.

Хто з українців залишився без світла 13 травня?

Без світла тимчасово залишились споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях, про що пише Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочались вже всюди, де це дозволяють безпекові умови. Наголошується, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Також на ситуацію з електроенергією вплинула погода в Україні. Через несприятливі умови (дощ та сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 6 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній,

– йдеться у тексті.

Чи змінилось 13 травня споживання електроенергії?

Водночас споживання електроенергії дійсно зросло. У середу, 13 травня, станом на 09:30, його рівень був на 6,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок, 12 травня.

Причина змін – це хмарна погода, яка переважає майже на всій території України. Це "створює" низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшує обсяг енергоспоживання із загальної мережі.

Зауважте! А 12 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня, тобто понеділка, 11 травня.

Чи варто заощадливо споживати електроенергію 13 травня?

Протягом всієї доби є потреба в ощадливому енергоспоживанні. В Укренерго попросили максимально обмежите користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Але ситуація в енергосистемі може змінюватись протягом доби. Українців закликали стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

Чи будуть вимикати світло 13 травня?

Згідно з інформацією, застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про це повідомили в Міненерго.

Цікаво! Також у відомстві розповіли, що у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження завершили ліквідацію пожежі. Вона виникла ще у четвер, 7 травня, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювання не зафіксували. До того ж радіаційний фон залишається в межах норми.

Що ще варто знати про знеструмлення?

Цієї ночі ворог атакував Полтавську громаду. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Зокрема було зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових та 548 юридичних абонентів.

Також внаслідок атаки пошкоджено скління прилеглих будинків. Але інформації щодо травмованих наразі не надходило.

Що ще варто знати про світло?

Питання підготовки до опалювального сезону залишається актуальним. Наразі підприємства тепловодопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі. Проте до зими ці потреби мають бути закриті повністю. Про це повідомив директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталій Сурай.

Також українці цікавляться, чого очікувати влітку щодо світла. Експерт Юрій Корольчук вважає: якщо буде аномальна спека, то відключення електроенергії влітку можуть бути максимум 7 – 8 годин на добу в піковий час.

Якщо літо буде звичайним, то обмеження можуть бути для промисловості насамперед. Однак повторення 2024 року Корольчук не очікує.

На його думку, якщо населення й обмежуватимуть, то на 3 – 5 годин. Але все залежатиме від регіону та районів.