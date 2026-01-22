Жодних тарифів: США пропонують Україні зону вільної торгівлі

Україна може отримати вигідні торгівельні відносини зі США після завершення війни. Президент Дональд Трамп пропонує Києву зону вільної торгівлі, яка допоможе відновити українську економіку.

Яку вигоду принесе зона вільної торгівлі?

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, передає 24 Канал з посиланням на його виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами американського політика, зона вільної торгівлі між США та Україною буде звільнена від будь-яких тарифів. На думку Віткоффа, це кардинально змінить ситуацію для України.

Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть, це можливість випереджати конкурентів лише тому, що ви не сплачуєте мита й постачаєте товари до Сполучених Штатів без тарифів,

– пояснив спецпредставник.

Віткофф додав, що у США обговорювали низку масштабних ініціатив для України, оскільки "саме на таке майбутнє український народ заслуговує".

Зауважте! Політик наголосив, що наразі США докладають великі зусилля, щоб війна в Україні нарешті закінчилася.