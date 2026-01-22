Никаких тарифов: США предлагают Украине зону свободной торговли
- США предлагают Украине зону свободной торговли без тарифов для восстановления экономики после войны.
- Зона свободной торговли может способствовать перемещению промышленности в Украину и предоставить конкурентные преимущества.
Украина может получить выгодные торговые отношения с США после завершения войны. Президент Дональд Трамп предлагает Киеву зону свободной торговли, которая поможет восстановить украинскую экономику.
Какую выгоду принесет зона свободной торговли?
Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф, передает 24 Канал со ссылкой на его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам американского политика, зона свободной торговли между США и Украиной будет освобождена от любых тарифов. По мнению Виткоффа, это кардинально изменит ситуацию для Украины.
Вы увидите, как промышленность будет массово перемещаться в этот регион. Представьте, это возможность опережать конкурентов только потому, что вы не платите пошлины и поставляете товары в Соединенные Штаты без тарифов,
– объяснил спецпредставитель.
Уиткофф добавил, что в США обсуждали ряд масштабных инициатив для Украины, поскольку "именно такого будущего украинский народ заслуживает".
Заметьте! Политик отметил, что сейчас США прилагают большие усилия, чтобы война в Украине наконец закончилась.
Что в Украине говорят о зоне свободной торговли?
Недавно в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможное соглашение о свободной торговле в рамках "плана процветания", который должен обеспечить послевоенное восстановление государства.
По словам президента, в этом соглашении будут прописаны нулевые тарифы на торговлю между Украиной и США. Но зона будет распространяться не на всю территорию государства, а только на отдельные промышленные регионы.
Но даже при таких условиях Зеленский считает, что свободная торговля принесет "очень серьезные козыри" Украине по сравнению с другими странами.
Такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности,
– отметил глава государства.
Заметьте! "План процветания", который Украина обсуждает с США, нацелен на привлечение 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья и промышленности, а также модернизации экономики.
Что еще планируют США и Украина?
Украина также изучает идею создания свободной экономической зоны после завершения войны. Инициатива предусматривает формирование специальной территории, которая может появиться после отвода войск и фактически будет служить буферным пространством между сторонами.
Эту концепцию не стоит путать с соглашением о свободной торговле. Речь идет об отдельном механизме, который будет касаться прежде всего территорий, наиболее пострадавших от боевых действий. Проект ориентирован на быстрый запуск бизнеса и возвращение гражданской жизни в безопасных условиях.
Предполагается, что на этой территории будет действовать специальный правовой и налоговый режим, который будет стимулировать инвестиции, создание рабочих мест и восстановление общин. Потенциально такая зона может появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.