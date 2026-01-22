Никаких тарифов: США предлагают Украине зону свободной торговли

Украина может получить выгодные торговые отношения с США после завершения войны. Президент Дональд Трамп предлагает Киеву зону свободной торговли, которая поможет восстановить украинскую экономику.

Какую выгоду принесет зона свободной торговли?

Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф, передает 24 Канал со ссылкой на его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского политика, зона свободной торговли между США и Украиной будет освобождена от любых тарифов. По мнению Виткоффа, это кардинально изменит ситуацию для Украины.

Вы увидите, как промышленность будет массово перемещаться в этот регион. Представьте, это возможность опережать конкурентов только потому, что вы не платите пошлины и поставляете товары в Соединенные Штаты без тарифов,

– объяснил спецпредставитель.

Уиткофф добавил, что в США обсуждали ряд масштабных инициатив для Украины, поскольку "именно такого будущего украинский народ заслуживает".

Заметьте! Политик отметил, что сейчас США прилагают большие усилия, чтобы война в Украине наконец закончилась.