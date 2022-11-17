Чи зріс долар за добу: готівковий курс 17 листопада
17 листопада 2022 , 11:05Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку практично не змінився за добу. А от євро дещо подорожчало станом на 17 листопада.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 17 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 16 листопада), а продати за 40,65 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,50 35 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 3 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,60 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,99 гривні (+19 копійок), а продаж – 41,24 гривні (-46 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 41 гривні (без змін), а продають за 41,25 гривні (+10 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Анна Золотько вважає, що додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.
З іншого боку, існуючи механізми купівлі валюти за пільговим курсом, як і раніше, стримуватимуть зростання курсу. Й чим більшою буде різниця між фіксованим та курсом готівкового ринку, тим сильніший буде цей вплив. На мою думку, цього тижня готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1 – 41,1 гривні за долар.