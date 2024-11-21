Чи можуть переселенці оформити собі допомогу онлайн

Частина українців була вимушена покинути свої домівки і переїхати у інші області країни. Держава впровадила для таких осіб спеціальну допомогу.

Як оформити виплати для ВПО онлайн

Розмір допомоги для ВПО залежить від категорії до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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Зверніть увагу! Зараз переселенці старше 18 років можуть отримати щомісячну виплату – 2 тисячі гривень, неповнолітні та особи з інвалідністю мають право на допомогу – 3 тисячі гривень

Аби отримати допомогу для ВПО особа має:

авторизуватись у застосунку Дія;

обрати у розділі "Сервіси" пункт "Послуги для ВПО";

натиснути на пункт "Допомога для ВПО";

вказати актуальну адресу місця проживання та підтвердити геолокацію.

Зауважте! Через Дію можна оформити допомогу для всієї родини, зокрема, і для дитини. Для цього у застосунку має "підтягнутися" свідоцтво про народження малюка. Якщо документ не з'явився автоматично, його потрібно додати вручну.