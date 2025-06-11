Світовий банк зробив прогноз: як довго триватиме війна в Україні та до чого це призведе
- Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 2% у 2025 році та на 5,2% у 2026 році, за умови, що російське вторгнення триватиме до кінця 2025 року.
- Економічне зростання у 2026 році враховує реконструкцію та збільшення інвестицій у виробництво.
Світовий банк оновив прогноз, відносно світової економіки. Зокрема, у цьому документі йдеться про оцінку геополітичних ризиків.
Як розвиватиметься економічна ситуація в Україні
Станом на зараз, Світовий банк прогнозує, що показник зростання економіки України збільшиться у 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз.
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Зверніть увагу! Світовий банк вважає, що зростання економіки України у 2025 році складе – 2%, а уже у 2026 році – 5,2%.
Потрібно зауважити, що значне зростання економіки у 2026 році ґрунтується на тому, що, згідно з прогнозом, російське вторгнення буде тривати лише до кінця 2025 року. Згодом активність бойових дій має знижуватись.
Також гіпотетичне економічне зростання у 2026 році враховує:
- реконструкцію;
- вагоме збільшення інвестицій у виробництво.
Водночас відновлення експорту залишатиметься обмеженим. Зокрема, цьому сприятимуть складне торгівельне середовище та відчутна економічна невизначеність.
Зауважте! Зараз витрати на реконструкцію оцінюються у 524 мільярди доларів. Це майже в 3 рази більше ніж ВВП України торік.
Що буде з економікою України, якщо не закінчиться війна
Прогноз світового банку показує, що без міцної мирної угоди або ж, якщо посилиться вторгнення, наслідки будуть такими:
- економіка України буде послаблюватись;
- геополітична напруженість і надалі буде високою.
Важливо! На думку Світового банку, саме підтримка США та Європи зіграють ключову роль у ситуації в Україні.