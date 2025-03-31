Мінімальна зарплата з 1 квітня: як вона зміниться для українців

Зазвичай мінімальна заробітна плата підвищується з квітня, тому багато українців чекають на її збільшення вже наступного місяця. Що зміниться для українських працівників, читайте далі.

Чи зросте мінімалка з 1 квітня

З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні залишиться на тому ж рівні. За даними проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", її підвищення не передбачено, передає 24 Канал.

Читайте також Чи може пенсіонер оформити інвалідність у 2025 році

Таким чином, нині цей показник мінімальної зарплати залишається "замороженим", що означає, що з 2024 року її розмір залишається на рівні 8 000 гривень.

Зверніть увагу! Зазвичай мінімальну заробітну плату переглядають щорічно, але цього разу вирішили залишити її на чинному рівні.

Чи можуть збільшити мінімалку до кінця року

Українські депутати подали до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає підвищення мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму, як зазначено у законопроєкті № 12462. Документ передбачав поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні:

з 1 квітня – до 9 100 гривень (55 гривень на годину);

з 1 липня – до 10 100 гривень (61 гривня на годину);

з 1 жовтня – до 11 184 гривень (68 гривень на годину).

Втім, така ініціатива нині не була реалізована, а отже мінімальна зарплата залишається незмінною до кінця року.