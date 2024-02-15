Прогнози глобального зростання у 2024 році: на скільки зросте економіка України

15 лютого 2024, 16:35
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Джерело:

МВФ

У МВФ вважають, що у 2024 році загальний світовий показник зростання економіки буде несуттєвим. Водночас зростання ВВП деяких країн Африки входитимуть до 10 країн із найкращими результатами, а Україна – матиме один із найкращих показників у Європі.

Що прогнозують у МВФ

За прогнозами МВФ, у 2024 році світове зростання економіки буде на рівні 3,1%. Однак такий показник свідчить про незначне підвищення порівняно з жовтневим прогнозом 2023 року.

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Варто додати, що показники зростання можуть значно варіюватися через різні фактори: від впливу вищої вартості запозичень до низьких споживчих настроїв.

  • У США зростання ВВП залишиться помірно високим. Це відбудеться завдяки пом’якшенню на ринку праці, адже ростиме реальна заробітна плата.
  • А у Китаї проблеми на ринку нерухомості гальмуватимуть економічне зростання. Таким чином зниження вартості нерухомості вплинуло на доходи, активи та суспільні настрої. А через такі несприятливі настрої зростання споживання знизиться.
  • Латинська Америка: Чилі та Бразилія стали одними з перших країн, що розвиваються, які підвищили процентні ставки у 2021 році, але торік показники знизилися. Відтак цьогоріч МВФ покращив прогнози для Бразилії та Мексики.
  • Цікаво, що найнижчі темпи зростання прогнозують у Європі – усього 0,9%.

Країни за зростанням ВВП у 2024 році

Більшість країн у списку походять з Африки. Втім у першу трійку входять країни з Океанії, Південної Америки та Східної Азії:

  • Перша у списку за зростанням – Макао, що контролюється комуністами з Китаю, з прогнозом у 27,2%,
  • Другою є Гаяна – зростання прогнозують на рівні 26,6%,
  • Третє місце посідає Палау – 12,4%,

Далі йдуть такі країни:

  • країна у Західній Африці – Нігер з 11,1%,
  • Сенегал зі 8,8%,
  • Лівія – 7,5%, 
  • Руанда – 7%, 
  • Кот-д'Івуар – 6,6%, 
  • Індія – 6,5%,
  • Буркіна-Фасо – 6,4%.
Важливо! Україні прогнозують зростання на рівні 3,2% – це ефект низької бази. Водночас порівняно з іншими країнами Європи, український показник є одним із найвищих. За розрахунками МВФ за 2021 рік, для того, щоб Україна наздогнала за рівнем життя країни Східної Європи потрібно, щоб зростання щороку становило 6 – 7%.

Водночас найнижчі темпи росту економіки прогнозують країнам Північної Європи: Швеція — всього 0,6%, Фінляндія – 1%, Данія – 1,4%, а Норвегія – 1,5%.

Автор: Валерія Городинська