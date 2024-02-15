Прогнози глобального зростання у 2024 році: на скільки зросте економіка України

У МВФ вважають, що у 2024 році загальний світовий показник зростання економіки буде несуттєвим. Водночас зростання ВВП деяких країн Африки входитимуть до 10 країн із найкращими результатами, а Україна – матиме один із найкращих показників у Європі.

Що прогнозують у МВФ

За прогнозами МВФ, у 2024 році світове зростання економіки буде на рівні 3,1%. Однак такий показник свідчить про незначне підвищення порівняно з жовтневим прогнозом 2023 року.

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Варто додати, що показники зростання можуть значно варіюватися через різні фактори: від впливу вищої вартості запозичень до низьких споживчих настроїв.

У США зростання ВВП залишиться помірно високим. Це відбудеться завдяки пом’якшенню на ринку праці, адже ростиме реальна заробітна плата.

зростання ВВП залишиться помірно високим. Це відбудеться завдяки пом’якшенню на ринку праці, адже ростиме реальна заробітна плата. А у Китаї проблеми на ринку нерухомості гальмуватимуть економічне зростання. Таким чином зниження вартості нерухомості вплинуло на доходи, активи та суспільні настрої. А через такі несприятливі настрої зростання споживання знизиться.

проблеми на ринку нерухомості гальмуватимуть економічне зростання. Таким чином зниження вартості нерухомості вплинуло на доходи, активи та суспільні настрої. А через такі несприятливі настрої зростання споживання знизиться. Латинська Америка : Чилі та Бразилія стали одними з перших країн, що розвиваються, які підвищили процентні ставки у 2021 році, але торік показники знизилися. Відтак цьогоріч МВФ покращив прогнози для Бразилії та Мексики.

: Чилі та Бразилія стали одними з перших країн, що розвиваються, які підвищили процентні ставки у 2021 році, але торік показники знизилися. Відтак цьогоріч МВФ покращив прогнози для Бразилії та Мексики. Цікаво, що найнижчі темпи зростання прогнозують у Європі – усього 0,9%.

Країни за зростанням ВВП у 2024 році

Більшість країн у списку походять з Африки. Втім у першу трійку входять країни з Океанії, Південної Америки та Східної Азії:

Перша у списку за зростанням – Макао, що контролюється комуністами з Китаю, з прогнозом у 27,2%,

Другою є Гаяна – зростання прогнозують на рівні 26,6%,

Третє місце посідає Палау – 12,4%,

Далі йдуть такі країни:

країна у Західній Африці – Нігер з 11,1%,

Сенегал зі 8,8%,

Лівія – 7,5%,

Руанда – 7%,

Кот-д'Івуар – 6,6%,

Індія – 6,5%,

Буркіна-Фасо – 6,4%.

Україні прогнозують зростання на рівні 3,2% – це ефект низької бази. Водночас порівняно з іншими країнами Європи , український показник є одним із найвищих. За розрахунками МВФ за 2021 рік, для того, щоб Україна наздогнала за рівнем життя країни Східної Європи потрібно, щоб зростання щороку становило 6 – 7%.

Водночас найнижчі темпи росту економіки прогнозують країнам Північної Європи: Швеція — всього 0,6%, Фінляндія – 1%, Данія – 1,4%, а Норвегія – 1,5%.