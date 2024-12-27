Як зростуть тарифи на газ та електроенергію з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року наберуть чинності певні зміни. Однак вартість більшості комунальних послуг має залишитись на теперішньому рівні.

Як зросте тариф на електроенергію взимку

Тариф на електроенергію цієї зими зростати не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Нагадаємо! Тариф на електроенергію зріс цьогоріч. Раніше він складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Відповідно до рішення уряду, тариф на електроенергію для побутових споживачів не буде змінюватись до травня 2025 року. Тобто, він і надалі складатиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Частина українців має змогу платити за електроенергію менше. Йдеться про власників електроопалювальних установок і двозонних лічильників.

Як подорожчає газ з 1 січня 2025

Тариф на газ для побутових споживачів залежить, зокрема, від регулятора. Українці, яких обслуговує "Нафтогаз", сплачують 7,96 гривні за кубометр.

У інших компаній тариф варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Тариф на доставку газу розраховується окремо.