Нові податки з липня: 2 причини чому пальне подорожчає

Менш ніж за місяць у дію вступить законопроєкт, який передбачає підвищення акцизних податків на пальне в Україні. Впродовж наступних 4 років ставки змінюватимуться та наближатимуть вартість бензину, дизпального та автогазу до європейських стандартів.

Чому піднімуться ціни на пальне

Першою причиною підняття цін на пальне є те, що законодавство України наближається до законодавства Євросоюзу щодо акцизних податків.

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Другою причиною стане запровадження справедливої акцизної політики.

Як пояснив для 24 Каналу експерт Сергій Куюн, з кожного кілометра шляху буде сплачуватись єдиний рівний податок, незалежно від того, на якому паливі їде машина.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" І я вважаю, що на сьогодні це дуже справедливо. Не розумію, чому з акцизу того, хто їде на газу, купляють лише один бронежилет для військового, а з акцизу тих, хто проїхав такий же кілометр на бензині, – чотири бронежилети.

В останню мить було вирішено збільшити підняття акцизів на газ. Замість акцизу в 70 євро він у 2028 році зросте до 277 євро за 1 000 літрів.

Експерт додає, що трагічних наслідків від такого підняття не буде. Навпаки, до кінця року держбюджет буде поповнений на 37 мільярдів гривень, щоб зберегти фінансування оборони.

Тож з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року відбуватиметься щорічне збільшення ставок відповідно до законопроєкту. З 1 січня 2028 року вони становитимуть:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів,

на дизпальне – 330 євро за 1 000 літрів,

на автогаз – 277 євро за 1 000 літрів.



Як збільшуватиметься акциз на пальне з 2024 по 2028 роки / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

Яка буде вартість на бензин та дизпальне влітку 2024

Водночас у 2024 році ставки зростуть від 164 євро до 242,60 євро, залежно від виду пального:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів ,

, на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів ,

, на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 164 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть додати в ціні орієнтовно ще на 1,5 – 2 гривні:

бензин – до 57,42 гривні,

дизпальне – до 55,58 гривні,

автогаз – 32,84 гривні.

Впродовж 4 років зростання середньої ціни для бензину становитиме десь 1,5 гривні, для дизелю – майже 2 гривні, а для автогазу – 5,8 гривні до 31 грудня 2024 року, а з 1 січня 2025 року – 1,4 гривні.



На скільки може зрости літр пального в Україні / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

У кінцевому результаті з 2028 року для українців середні ціни на бензин та дизель стануть майже тотожними – до 63,40 гривні за літр. Водночас автогаз сягатиме до 40 гривень за літр.

Усі вище розрахунки здійснені за курсом євро у 42,8 гривні, 20% ПДВ та незмінних закупівельних цін на пальне.

Як пояснює Сергій Куюн, одразу очікувати, що вартість пального зросте, не варто. Все через те, що ціна на пальне складається не лише з акцизного податку. Наприклад, 30% – це податок, а решта 50 – 60% – це закупівельна вартість.

Зараз на ринку ситуація: коли закупівельна вартість падає, однак акциз зростає. Відповідно, на кінцевому ціннику це не позначиться,

– каже він.

Що з цінами на пальне у червні

Станом на 4 червня, за даними "Консалтингової групи А-95", за літр пального доведеться віддати: