Фінансування для ХАЕС: Зеленський розповів, звідки візьмуть гроші на нове обладнання

Хмельницька АЕС готується до закупівлі нового обладнання, необхідного для станції. Звідки будуть брати на це кошти та чи будуть залучати іноземні інвестиції розповів Володимир Зеленський.

Звідки буде фінансуватись закупівля обладнання

Володимир Зеленський під час візиту до Хмельницької АЕС зазначив, що станція привертає значну увагу інвесторів, зокрема американських партнерів, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський Президент України Всі дуже зацікавлені, передусім американські партнери. Ми обговорювали це ще до рішення Болгарії, коли виходили на ринок і налагоджували серйозні відносини. Підписали меморандум із Westinghouse.

За словами президента, проблем із фінансуванням не буде – чи то кредитні кошти, чи то інвестиції. Зеленський також уточнив, що ніхто сторонній у цей процес не втручається: це суто українська атомна енергетика, стратегічне підприємство та мережа.

Ми можемо залучити інвестора для певної частини фінансування. Після підключення до європейської енергомережі – це профіцит, а коли мир – це хороший заробіток,

– пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати два невикористані реактори ВВЕР-1000 з Болгарії. Вони будуть встановлені на енергоблоках Хмельницької АЕС.