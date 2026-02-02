Як звільнитися без відпрацювання: коли закон на стороні працівника

За законодавством людина має відпрацювати 2 тижні, після того як повідомила про рішення піти з роботи. Однак не завжди за життєвою ситуацією виходить дотримуватися цього правила.

Коли можна звільнитись без відпрацювання?

Про те, за яких умов можна звільнитися без відпрацювання, йдеться на ресурсі "Бухгалтер 911".

Звільнитися з роботи можна через тиждень, наступного дня або й одразу ж після подання відповідної заяви. Такий варіант можливий, якщо домовитись з роботодавцем та дійти згоди в питанні.

Водночас піти з роботи без відпрацювання можна за наявності поважних причин. Ними можуть бути:

переїзд на нове місце;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

догляд за дитиною до 14 років;

догляд за дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім'ї або людиною з 1 групою інвалідності;

прийняття на роботу за конкурсом;

інші поважні причини.

Важливо! Разом із заявою на звільнення потрібно додати документ, що підтверджує ситуацію, через яку відпрацювання неможливе. Наприклад, медична довідка, свідоцтво про народження дитини, рішення суду – відповідно до вашого становища та життєвих обставин.

Якщо роботодавець не погоджується на звільнення без відпрацювання?

Бувають випадки, коли роботодавець не виплачує зарплату, не вирішує питання щодо цькування працівників у колективі. Поруч із ними – відмова у звільненні без відпрацювання. Тоді варто звертатися у суд або до Державної служби з питань праці.

Так, мають провести перевірку на місці роботи та зобов'язати роботодавця усунути порушення. Водночас суд допоможе офіційно розірвати трудові відносини та оформити відповідний запис у трудовій.

Що потрібно знати про звільнення під час воєнного стану?

Безоплатна правнича допомога розповідає, що в регіонах, де ведуться бойові дії та існує загроза для життя та здоров'я працівника – роботодавець не може "тримати" працівника та змушувати відпрацьовувати 2 тижні.

Винятком може бути ситуація, коли потрібно залучити людей до суспільно корисних робіт або до робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Водночас зазначається, що на безкоштовну юридичну допомогу мають право всі. Тому важливо звертатися до відповідних структур, аби вирішувати подібні питання. Адже часто роботодавці диктують обов'язки, забуваючи, що працівник також має свої права.

Що ще відомо про права працівників?

Триває оновлення Трудового кодексу України, який визначає норми та форми зайнятості для людей. Головне теперішнє завдання – адаптувати документ до сьогоднішніх реалій та акцентувати на питаннях соціального захисту працівників.

Водночас новий Трудовий кодекс включає гнучкі трудові договори, цифровізацію та передбачає реформу інспекції праці. Над створенням оновленого документа команда Мінекономіки працювала понад 2 роки із залученням бізнесу, профспілок, науковців, міжнародних партнерів.