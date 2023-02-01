Корупційні скандали та схеми: за що звільнили керівництво митниці

1 лютого відбулися обшуки низки посадових осіб та структур. В результаті цього було звільнено три високопосадовці митниці, яка виконала план у 2022 році лише на 60%.

Звільнення на митниці

Раніше стало відомо, що митниця допомагала у незаконному вивезенні зерна за межі країни. Згідно з інформацією, яку оприлюднювало СБУ, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Через ці махінації посадовців звільнили.

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Тож у зв'язку з махінаціями високопосадовців звільнили, серед них:

В.о голови митної служби – В'ячеслава Демченка;

першого заступника голови – Олександра Щуцького;

Також уряд відсторонив заступника голови – Руслана Черкаського, про що повідомив Тарас Мельничук.

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, що сьогодні працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. У відомстві зазначили, що Оксана Датій зловживала владою та службовим становищем та за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

У 2022 році Державна митна служба виконала план лише на 56,9%, внаслідок чого держава недоотримала 227,5 мільярда гривень.

Раніше нардеп Ярослав Железняк наголошував, що головна причина недоотримання левової частки грошей – корупційні схеми. Також корупцію на митниці резюмувала й заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербань. Детальніше про це раніше розповідали тут.