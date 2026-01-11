За це можна більше не платити: який податок скасували для пенсіонерів

У 2026 році для пенсіонерів передбачені податкові послаблення, які можуть зменшити щомісячні витрати. Йдеться про окремі платежі, від яких за певних умов можна бути звільненим.

Який податок можуть не сплачувати пенсіонери?

Податкові пільги щодо плати за землю для пенсіонерів визначені статтею 281 Податкового кодексу України. Як роз’яснює Державна податкова служба, право на звільнення від земельного податку мають пенсіонери за віком, пише 24 Канал.

Закон дозволяє не сплачувати податок за земельні ділянки, якщо їх площа не перевищує встановлених граничних норм залежно від цільового призначення.

Зокрема, пільга діє для таких ділянок:

для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд у містах – до 0,10 гектара;

у селищах міського типу – до 0,15 гектара;

у сільській місцевості – до 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 гектара;

для будівництва індивідуального гаража – до 0,01 гектара;

для ведення садівництва – до 0,12 гектара.

Однак пільга надається лише на підставі документа, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема пенсійного посвідчення, яке подається до податкового органу.

Довідково: У разі володіння кількома земельними ділянками одного виду використання, загальна площа яких перевищує нормативи, звільнення від податку застосовується лише до однієї з них. За решту ділянок податок доведеться сплачувати у загальному порядку.

Хто ще має право на звільнення від земельного податку?

Окрім пенсіонерів за віком, Податковий кодекс передбачає пільги для інших соціально вразливих категорій громадян. До них належать:

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про їх соціальний захист;

громадяни, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щоб скористатися пільгою, необхідно звернутися до податкового органу протягом 30 календарних днів з моменту набуття відповідного права.

