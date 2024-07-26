Кредит на мільярд євро: Угорщина позичила гроші в китайських банках
26 липня 2024, 10:29Читать новость на русском
Джерело:Politico
Державний борг Угорщини рекордно високий. Країна вже позичила в Китаю мільярд євро цієї весни. Це поки найбільший кредит, який коли-небудь отримував Будапешт.
Зв'язки Будапешта з Пекіном міцнішають
Відповідно до даних на сайті урядового боргового агентства, кредит було взято у 3-х китайських банках: Китайський банк розвитку, Експортно-імпортний банк Китаю та угорське відділення Банку Китаю. Відомо, що впродовж 3-х років Будапешт повинен погасити таку позику.
До теми Угорщина на межі паливної кризи, – PoliticoЦікаво! Такі запозичення відбуваються саме у такий період, коли зв'язки Будапешта та Пекіна посилюються. Це підтверджує навіть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, а саме інформацією про те, що китайські компанії, це виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, інвестували в країну вже близько 16 мільярдів євро.
В урядовому агентстві Portfolio зауважили, що кредитна угода з Пекіном дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Крім того, угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9%.
- Державний борг Угорщини становить рекордні 140 мільярдів євро – це 73,5% ВВП,
- Дефіцит бюджету – 6,7% ВВП.