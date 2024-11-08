Шмигаль розповів, чи підпише Зеленський резонансний закон про дрова

10 жовтня ВРУ ухвалила законопроєкт №9665. Цей закон передбачає несення відповідальності за зберігання дров без документів. Зараз його має підписати президент України Володимир Зеленський.

Кого "посадять" за дрова

Зеленський заявив, що він не підпише прийнятий ВРУ закон. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав президента, повідомляє 24 Канал з посилання на "РБК-Україна".

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде.

Шмигаль наголосив, що держава навпаки має допомагати українцям, які прагнуть підготуватися до зими. Зокрема, йдеться про реалізацію державної програми для заготівлі дров.

Держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами,

– уточнив Шмигаль.

Нагадаємо! ВРУ утвердила законопроєкт про адміністративну та кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров без відповідних документів. Тобто, громадянам можуть як виписати штраф, так і викликати їх в суд. Це рішення обурило населення і створило неабиякий резонанс у медіа.