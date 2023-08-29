Можна дивитись онлайн: відомі сценарії першого уроку 2023 для учнів 1 – 11 класів

Початок навчального року змушує хвилюватися і учнів, і батьків, і вчителів. Усе тому, що до стресових умов додаються безпекові питання, новий режим та адаптація до нових уроків.

Так, учням потрібно адаптуватися до нових реалій, аби ті не стали причинами стресу. Як впоратись із викликами, дітям розкажуть на першому уроці 1 вересня.

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Про що говоритимуть на першому уроці 2023

Урок присвятять темі ментального здоров'я. Він відбудеться під назвою "ТИ ЯК? Повертаємось до школи!" для учнів 1 – 11 класів. Його проведуть психологи Світлана Ройз, Катерина Тімакіна та Ілія Єлісей Касторних.

Фахівці доступно розкажуть, як працюють наші емоції, покажуть прості вправи для заспокоєння, підкажуть, як подолати страхи й тривожність, пов'язані з початком навчального року.

Сценарії першого уроку

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма" , якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Сценарії та матеріали окремих уроків для 1 – 6 та 7 – 11 класів також містять практичну інформацію для вчителів, батьків та опікунів. Вона допоможе підтримати дітей впродовж року. Також там ви зможете знайти різноманітні ресурси з вправами й техніками психологічної самодопомоги, посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.

Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.

Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.

Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.