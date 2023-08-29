Так, ученикам нужно адаптироваться к новым реалиям, чтобы те не стали причинами стресса. Как справиться с вызовами, детям расскажут на первом уроке 1 сентября.

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О чем будут говорить на первом уроке 2023

Урок посвятят теме ментального здоровья. Он состоится под названием "ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!" для учеников 1 – 11 классов. Его проведут психологи Светлана Ройз, Екатерина Тимакина и Илия Елисей Касторных.

Специалисты доступно расскажут, как работают наши эмоции, покажут простые упражнения по успокоению, подскажут, как преодолеть страхи и тревожность, связанные с началом учебного года.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Сценарии первого урока

Сценарии и материалы отдельных уроков для 1 – 6 и 7 – 11 классов также содержат практическую информацию для учителей, родителей и опекунов. Она поможет поддержать детей в течение года. Также там вы сможете найти разнообразные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.

Обратите внимание! 1 сентября в 9:00 часов урок также будут транслировать здесь.

Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине