Так, учням потрібно адаптуватися до нових реалій, аби ті не стали причинами стресу. Як впоратись із викликами, дітям розкажуть на першому уроці 1 вересня.
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Про що говоритимуть на першому уроці 2023
Урок присвятять темі ментального здоров'я. Він відбудеться під назвою "ТИ ЯК? Повертаємось до школи!" для учнів 1 – 11 класів. Його проведуть психологи Світлана Ройз, Катерина Тімакіна та Ілія Єлісей Касторних.
Фахівці доступно розкажуть, як працюють наші емоції, покажуть прості вправи для заспокоєння, підкажуть, як подолати страхи й тривожність, пов'язані з початком навчального року.
Сценарії першого уроку
Сценарії та матеріали окремих уроків для 1 – 6 та 7 – 11 класів також містять практичну інформацію для вчителів, батьків та опікунів. Вона допоможе підтримати дітей впродовж року. Також там ви зможете знайти різноманітні ресурси з вправами й техніками психологічної самодопомоги, посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.