Так, учням потрібно адаптуватися до нових реалій, аби ті не стали причинами стресу. Як впоратись із викликами, дітям розкажуть на першому уроці 1 вересня.

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Про що говоритимуть на першому уроці 2023

Урок присвятять темі ментального здоров'я. Він відбудеться під назвою "ТИ ЯК? Повертаємось до школи!" для учнів 1 – 11 класів. Його проведуть психологи Світлана Ройз, Катерина Тімакіна та Ілія Єлісей Касторних.

Фахівці доступно розкажуть, як працюють наші емоції, покажуть прості вправи для заспокоєння, підкажуть, як подолати страхи й тривожність, пов'язані з початком навчального року.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Сценарії першого уроку

Сценарії та матеріали окремих уроків для 1 – 6 та 7 – 11 класів також містять практичну інформацію для вчителів, батьків та опікунів. Вона допоможе підтримати дітей впродовж року. Також там ви зможете знайти різноманітні ресурси з вправами й техніками психологічної самодопомоги, посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Зверніть увагу! 1 вересня о 9:00 годині урок також транслюватимуть тут.

Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні