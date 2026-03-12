12 березня, 10:58
2 мільйони учнів отримують безоплатне гаряче харчування в Україні
Школярі в Україні продовжують отримувати гарячі сніданки чи обіди у школах безоплатно. До програми долучили вже 2 мільйони учнів.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.
Скільки учнів харчуються безоплатно?
Понад 2 мільйони дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну – близько 3 мільйони учнів,
– наголосила Юлія Свириденко.