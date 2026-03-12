2 мільйони учнів отримують безоплатне гаряче харчування в Україні

Школярі в Україні продовжують отримувати гарячі сніданки чи обіди у школах безоплатно. До програми долучили вже 2 мільйони учнів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.

Скільки учнів харчуються безоплатно?

Понад 2 мільйони дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну – близько 3 мільйони учнів,

– наголосила Юлія Свириденко.