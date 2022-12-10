"Це може їх травмувати": як правильно взаємодіяти з дітьми-переселенцями

Однак адаптуватися учням-переселенцям у нових школах не так легко. Заважає при цьому ще й стрес через війну та пережите.

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Зазвичай переселенці зіштовхуються із такими труднощами:

Головне, чим можуть допомогти вчителі учням-переселенцям, це сприяти їхній адаптації в нових умовах. Для цього важливо:

проводити індивідуальні та групові заняття, спрямовані на розвиток стресостійкості;

організовувати психолого-педагогічну реабілітацію дітей, які пережили психологічну травму;

працювати не лише з дітьми, а й із їхніми батьками;

проводити заняття на розвиток критичного мислення, медіаграмотності тощо;

проводити роботу з попередження та протидії дискримінації та булінгу.

Що важливо

Також дуже важливо допомогти дитині інтегруватися у новий колектив та навчання. Однак у жодному разі не можна зайвий раз виокремлювати її серед інших як переселенця і зображати жертвою обставин.

При цьому педагоги мають з'ясувати:

як і де навчалася дитина;

яким є рівень її знань;

якими були її стосунки з однокласниками раніше.

Усе це краще запитати у батьків дитини.

Також педагогам варто одразу:

розказати, як триває навчання;

чітко озвучити свої вимоги до навчальних результатів та поведінки;

розказати, як організована взаємодія між учнями та вчителями;

розповісти про шкільні та класні традиції;

пояснити, що дитина може звернутися до вас із будь-якими запитаннями.

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Знайомимо новеньких із класом

Та перш за все учителям варто пам'ятати, що дитині потрібен час на адаптацію. Вона може тривати протягом декількох тижнів, а то й місяців. Тож не варто поспішати та нервуватися, якщо учень не надто активний на уроці чи не дуже хоче долучатися до різноманітних заходів.

Інші школярі при цьому мають знати, що новий однокласник приїхав до них із регіону проведення активних бойових дій або з тимчасово окупованої території. Однак на цьому не варто акцентувати. Адже це може призвести до дискримінації та булінгу.

Також під час знайомства дитини-переселенця з новим класом не варто:

просити новачка одразу ж розповісти про себе;

одразу викликати до дошки, залучати до активної роботи під час уроку;

змушувати товаришувати з конкретними дітьми;

не давати можливості висловитися.

Також варто заздалегідь дізнатися, про можна питати дитину щодо перебування у зоні бойових дій та виїзд із неї.

При цьому, аби діти могли познайомитися ближче та швидше порозумілися, варто організовувати їм цікаві спільні активності.