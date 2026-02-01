Укр Рус
1 лютого, 12:59
3

Не Альоша і не Алєксєй: як правильно назвати хлопця з цим іменем українською

Олеся Кух
Основні тези
  • Ім'я Альоша має грецьке походження та означає захисник, а українською його повна форма — Олексій.
  • Форма Альоша є російським варіантом, який не є питомим для української мови, тоді як українські форми включають Олексійко, Лесьо, Лесик та інші.

Запозичені з інших мов імена завжди набувають своєї форми в українській мові – це змінює і звучання, і короткі, пестливі варіанти імені.

Яке повне ім'я українською в Альоші та походження імені, розповідаємо, опираючись на пояснення Вікіпедії.

Яке походження імені Альоша?

Ім’я Альоша має цікаву історію та кілька форм, які варто знати, щоб правильно вживати українською.

Чоловіче ім'я має грецьке походження Ἀλέξιος та означає – захисник.

А "Альоша" – це зменшено-пестлива форма російського імені Алексєй. Цей російський варіант лагідного звертання, який увійшов у побут через літературу, кіно та радянську культуру.

Втім, як і чимало слів, що походять з грецької мови, в українській мові ім'я набуло свого звучання.

В українській традиції основна форма – Олексій, тому й пестливі чи зменшувальні варіанти звучать по-іншому – Олексійко, Олексійчик.  У народному мовленні часто використовували лагідні варіанти: Лесьо, Лесик, які звучать природно й відповідають українським словотвірним моделям.

Та навіть утворилося кілька окремих імен:

  • Олесь чи Лесь (згадайте письменника Олеся Гончара):
  • Олекса (Олекса Довбуш);
  • Олелько,
  • Олешко.

Ці, уже окремі, імена можна вважати і пестливими формами.

Форма Альоша не є питомою для української мови, вона калькована з російської, як і Льоха чи Льоша. Тому їх краще уникати, бо льохою українці називають тварину – самку свині.

Можна почути й варіанти – Алік та Алекс, але вони утворені від російської основи імені. Хоча такі варіанти можуть походити і від імені – Александр.

Ім'я по батькові звучить як: Олексійович та  Олексіївна.

Маємо і версії прізвищ – Олексієнко, Олексійченко, Олексіюк, Олексійчук, Олексюк, Олексин, Олексишин.

Які ще форми існують в інших мовах?

Українське законодавство не заважає батькам записати в документи ім'я дитини у тій формі яку вони бажають, особливо якщо шлюби міжнаціональні. 

Грецька форма імені, у більшості мов, пишеться через літеру "А":

  • Алексіс (у французькій мові),
  • Алессіо (в італійській мові),
  • Алехо (в іспанській мові),
  • Алейжу (у португальській мові),
  • Алеш (у каталанській мові),
  • Алексіє  (у румунській, сербській та хорватській мовах),
  • Елек (в угорській мові),
  • Алексейс (у латиській мові),
  • Алексюс (у литовській мові).

Якщо ви зустріли когось з таким іменем, знайте, воно відповідає нашому Олексію.