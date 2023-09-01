Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію

Глава Української держави Володимир Зеленський у День знань презентував українську освітню Мрію. Цей новий застосунок є аналогом Дії і так само має допомагати мільйонам українців.

Ним можуть користуватися учні та учениці, батьки, вчителі. Першу презентацію проєкту здійснив саме президент.

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Зеленський презентував українську освітню Мрію

Зеленський наголосив: застосунком можуть сміливо користуватися українські школярі, зокрема ті, які навчаються зараз за кордоном. А також українські вчителі.

Саме таких новин заслуговує 1 Вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя,

– зауважив президент.

І наголосив, що українська освіта обов'язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн.

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Як працюватиме інноваційний застосунок – освітня Мрія

Головна мета вищезгаданого проєкту, уточнили на сайті глави держави, дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося,

– зазначив Зеленський.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

За словами президента, важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проєкти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини та її потенціал.

Мрія матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини. Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з Дією. Батьки завдяки цьому застосункові знатимуть, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог, про успіхи свого учня та матимуть зворотній зв'язок з вчителем.

Завдяки Мрії вчителі зможуть використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси.

До кінця поточного року розпочнуть пілотування проєкту у тестових школах, а наступного року масштабують на інші навчальні заклади України.