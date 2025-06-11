Пряме ввімкнення з Антарктиди: учитель провів запальний урок географії у школі Києва
- Київський учитель Андрій Уткін організував урок географії з прямим включенням з Антарктиди для своїх учнів.
- Цей підхід викликав захоплення як у дітей, так і в інших українцях, які висловили підтримку в коментарях.
Звичайні шкільні уроки часто можуть стати цікавим квестом. Усе залежить від креативності вчителя та зацікавлення учнів.
Київський учитель Андрій Уткін продемонстував це на прикладі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис педагога у Тhreads.
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Як вчитель перетворив урок у цікавий квест
Вчитель допоміг своїм учням на уроці географії вийти на зв'язок з Антарктидою. Третьокласники про це попросили самі. Тож учитель організував пряме ввімкнення зі станцією "Академік Вернадський".
Креативний урок географії / фото Андрія Уткіна
Педагог каже: урок вийшов дійсно цікавий. І додав, що це вдруге він проводить урок у початковій школі, бо викладає у старшій.
Ми досліджували різноманітні метеоприлади і вчилися ними користуватись. І так – я не міг не зробити пряме ввімкнення зі станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді, де ми спостерігали за реальними науковими дослідженнями на схожих приладах,
– зазначив він.
Креативний урок географії / фото Андрія Уткіна
І додав, що діти були у захваті, а його день однозначно став яскравішим. Також вчитель зізнався, що обожнює працювати з дітьми.
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Як реагують українці
Українцям сподобався такий підхід вчителя до уроку. Вони написали у коментарях:
Тішуся тим, що у нас в Україні є такі навчальні заклади і такі вчителі! Це і є справжнє найкраще інвестування з нашого боку як батьків.
Чому за мого часу не було таких викладачів?
Ні, ну я з такими уроками і школу любила б більше)))
Крутий.
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