Пряме ввімкнення з Антарктиди: учитель провів запальний урок географії у школі Києва

Звичайні шкільні уроки часто можуть стати цікавим квестом. Усе залежить від креативності вчителя та зацікавлення учнів.

Київський учитель Андрій Уткін продемонстував це на прикладі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис педагога у Тhreads.

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Як вчитель перетворив урок у цікавий квест

Вчитель допоміг своїм учням на уроці географії вийти на зв'язок з Антарктидою. Третьокласники про це попросили самі. Тож учитель організував пряме ввімкнення зі станцією "Академік Вернадський".



Креативний урок географії / фото Андрія Уткіна

Педагог каже: урок вийшов дійсно цікавий. І додав, що це вдруге він проводить урок у початковій школі, бо викладає у старшій.

Ми досліджували різноманітні метеоприлади і вчилися ними користуватись. І так – я не міг не зробити пряме ввімкнення зі станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді, де ми спостерігали за реальними науковими дослідженнями на схожих приладах,

– зазначив він.



Креативний урок географії / фото Андрія Уткіна

І додав, що діти були у захваті, а його день однозначно став яскравішим. Також вчитель зізнався, що обожнює працювати з дітьми.

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Як реагують українці

Українцям сподобався такий підхід вчителя до уроку. Вони написали у коментарях:

Тішуся тим, що у нас в Україні є такі навчальні заклади і такі вчителі! Це і є справжнє найкраще інвестування з нашого боку як батьків.

Чому за мого часу не було таких викладачів?

Ні, ну я з такими уроками і школу любила б більше)))

Крутий.

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