Вітренко має намір балотуватися на ректора КНУ імені Шевченка

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що братиме участь у наступних виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звичайно, якщо матиме таку змогу.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua. Зауважимо, що зараз Вітренка називають можливим наступником Оксена Лісового на посаді очільника МОН.

Дивіться також Заступнику Лісового Вітренку не подобається політика МОН щодо частини реформ

Чи прагне Вітренко бути ректором КНУ імені Шевченка?

Посадовець зазначив: щодо кандидатури на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, то у нього вже був такий досвід. І він від цього щасливий.

І коли почнуться нові вибори ректора, якщо я буду мати можливість, я також буду брати в них участь,

– заявив Вітренко на онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ.

Вітренко також заявив, що з ним не було жодних розмов щодо посади міністра освіти. При цьому додав: якщо така пропозиція буде, він від неї не відмовиться. Також сказав, що має амбіції стати не лише очільником МОН, а й секретарем Київської міської ради. Зауважимо, що він є нардепом цієї ради від "Слуги народу".

Зазначимо, що у 2020 році студпарламент КНУ імені Шевченка виступив проти призначення Вітренка в.о. ректора вишу.

До слова, Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник Оксена Лісового.

Нагадаємо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.