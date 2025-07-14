Студенти у Києві протестують проти призначення Вітренка міністром освіти
- Студенти в Києві протестують проти можливого призначення Андрія Вітренка міністром освіти і науки України.
- Вимагають його звільнення з МОН та недопущення призначення посадовця очільником відомства.
Студенти вийшли на акцію протесту у Києві проти призначення заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка очільником відомства і звільнення його загалом з МОН. Акція має назву "Вітренка на вітер" і триватиме протягом 14 – 15 липня.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua. Станом на 10:20 на Арсенальній площі було близько 100 учасників акції. Люди потрохи доєднувалися.
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Чому студенти мітингують проти Вітренка?
Студенти тримали у руках прапори своїх самоврядних організацій і плакати з написами: "Вітренка на вітер", "Освіту не на вітер", "Освіта – не для Вітренка", "Освіта – не цирк", "Студентство не мовчатиме", "Курс – геть з МОН", "Вітренко – чорт", "Вітренко – іди з МОН", "Як українською освітою може опікуватися плагіатор?", "Міністрер – не капіпастер" та інші.
Безпеку акції забезпечують поліціянти.
Основними організаторами мітингу є студентські організації ГО "Українські студенти за Свободу" і ГО "Українська асоціація студентів", а також самоврядування Українського католицького університету, Київської школи економіки (KSE) і Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Студенти у Києві протестують проти проти Вітренка: відео
Організатори напередодні анонсували проведення акції. Також оголосили свої вимоги: звільнення Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки та недопущення його призначення на посаду міністра чи в.о. міністра.
Вони наголошували, що "українська освіта – за крок до повернення часів Шкарлета", маючи на увазі імовірне призначення Вітренка очільником МОН.
Студенти у Києві протестують проти призначення Андрія Вітренка очільником МОН / Interfax
Студентська спільнота заявляла: знає ціну знань, репутації та відповідальності. І не дозволить, щоб МОН очолив "фігурант корупційних схем, плагіатор і людина, пов'язана із системним знищенням довіри до освіти".
- Зазначимо, що Андрій Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник Оксена Лісового.
- Нагадаємо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.
- Вітренко заявив, що ніхто з ним не спілкувався щодо призначення очільником МОН, але від такої пропозиції не відмовиться.