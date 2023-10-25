Кремінь розповів, чому українські військові мають знати англійську мову

Сучасний український військовослужбовець має знати англійську мову. Зокрема тому, що користується озброєнням із різних країн.

На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Також він розповів, чи загрожує англійська мова українській.

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Чому українські військові мають знати англійську мову

Кремінь уточнив: ATACMS не має інструкції українською мовою, тож навчання наших воїнів із використання авіаобладнання, дронів, морських суден відбувається англійською.

Багато моїх друзів пройшли вишкіл за кордоном за різними напрямками. Традиційно – переклад українською здійснюється або не здійснюється, зважаючи на рівень підготовки офіцерського складу,

– розповів мовний омбудсмен.

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Чи загрожує англійська мова українській

Кремінь також зауважив, що на сьогодні в Україні спостерігаємо засилля англійської мови.

Флешмоби, стендапи, воркшопи, інсталяції, модератори, фешн-акції… Невже в сучасному словнику української мови немає відповідників?

– запитав він.

Це, за словами мовного омбудсмена, стосується і мовної культури громадянина України, і якості викладання української мови у закладах освіти, і самого мовного середовища, яке мусить спонукати до кращих мовних практик.