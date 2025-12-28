Репетиторка Анастасія Дерлеменко спровокувала дискусію у мережі щодо вивчення у школі англійської мови. Вона заявила, що щиро не розуміє, як можна 11 років двічі на тиждень навчати дітей англійської і випускати учнів, які її так і не знають.

Це вона написала у соцмережі Threads. І попросила вчителів та репетиторів іноземної пояснити цей феномен.

Дивіться також "Прогуляний" час": чи має право вчитель піти на каву в час "вікна"

Що думають українці про вивчення англійської школі?

Українці щедро відгукнулися коментарями до цього допису та висловили свою думку.

Ох, як же дратує, коли репетитори дозволяють собі принижувати шкільних вчителів. Але гаразд, відповім на ваше запитання. Навчити можна тих дітей, які хочуть вчитися. Такі діти знають англійську. Та, на жаль, переважна більшість дітей вчитися не хоче, тому що не у всіх сім'ях формується розуміння того, що потрібно вчитися.

Вчителі навчають. І навіть не 2 рази на тиждень, а три, а інколи і більше. Але питання, чи учні ВЧАТЬ! Бо ти можеш привести коня до води, але не змусити його пити.

Ну англійська, то це зрозуміло… А як можна пояснити, що люди живуть в Україні, діти вчаться в українськомовних школах, а як заходиш в школу, то одні російськомовні діти….???

Десь приблизно так само, як можна 11 років 4 – 5 разів на тиждень навчати математики, і випускати учнів, які її так і не знають).

Хто не працював вчителем у школі, ніколи не зрозуміє вчителя, на жаль.

Я вийшла зі школи з рівнем В1. А мій брат, який вчився в спеціалізованій англійській школі, вийшов з нулем. Залежить від людини і бажання вчитись.

Я вчилась. Багато. І вийшла з нулем…

Я щиро НЕ РОЗУМІЮ, як можна порівнювати вчителювання з репетиторством. Це вкрай різні речі, коли в тебе 1 або група з 5 або 25+ дітей.

Спробуйте навчити 25 дітей, які дивляться на вас, як на ворога, бо ваш предмет їм не потрібен, але "мама змушує".

Працювала у школі, де англійська 5 разів на тиждень. 70% не знали майже нічого й обурювалися на запит щось вчити.

Я дивуюсь, як ті вчителі з тих шкіл взагалі не порозбігалися.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!



Що думають українці про вивчення англійської у школі / скриншот

Дивіться також Вчителям і викладачам збільшили зарплату: якою вона буде з січня 2026 року

Чи збільшать учителям зарплату?

У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.

Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.

Також наступного року збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.