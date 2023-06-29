Зеленський анонсував програму осучаснення української освіти

В Україні розробляють програму осучаснення національної освіти та стимулювання розвитку науки. Нею займається Кабмін.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді наголосив, що програма дуже детальна. При цьому заслуговує на увагу.

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Зеленський анонсував програму осучаснення освіти

У цій програмі багато рішень, які заслуговують на обговорення, вважає Зеленський.

Освітній розділ української доктрини має бути максимально напрацьований. Кожен етап. Нація, яка хоче бути лідером, робить освіту лідером,

– наголосив президент.

І додав, що на сьогодні мовою співпраці у світі є англійська. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки та глобального спілкування.

Україна майбутнього потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширилися світом,

– акцентував глава держави.

І повідомив, що сьогодні вніс у Раду відповідну законодавчу ініціативу.

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