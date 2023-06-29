Зеленський анонсував програму осучаснення української освіти

29 червня 2023, 12:19
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Джерело:

Укрінформ

В Україні розробляють програму осучаснення національної освіти та стимулювання розвитку науки. Нею займається Кабмін.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді наголосив, що програма дуже детальна. При цьому заслуговує на увагу.

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Зеленський анонсував програму осучаснення освіти

У цій програмі багато рішень, які заслуговують на обговорення, вважає Зеленський.

Освітній розділ української доктрини має бути максимально напрацьований. Кожен етап. Нація, яка хоче бути лідером, робить освіту лідером,
– наголосив президент.

І додав, що на сьогодні мовою співпраці у світі є англійська. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки та глобального спілкування.

Україна майбутнього потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширилися світом,
– акцентував глава держави. 

І повідомив, що сьогодні вніс у Раду відповідну законодавчу ініціативу.

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Англійська мова в Україні отримає новий статус

  • ​​Англійська може стати мовою міжнародного спілкування в Україні.
  • Внесений у Раду законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні) має на меті унормувати застосування англійської мови у багатьох сферах.
  • Зокрема, у роботі державної служби, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину держкордону, у сферах освіти, культури, транспорту охорони здоров'я тощо.
  • Так, документ пропонує визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою.
Автор: Марія Волошин