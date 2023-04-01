Включіть мозги, щоб не лічити нерви: як правильно називати українською органи людини

Суржик в Україні прижився у різних сферах життя. Ним грішать навіть медики та їхні пацієнти.

Натомість на сьогодні – як ніколи – важливо відновити і розвинути національну медичну термінологію та очистити її від росіянізмів. І у цьому вам, як і вашим лікарям, допоможе 24 Канал.

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Як сфера медицини зазнала русифікації

Кампанію русифікації України радянська влада розпочала ще у 1950-х роках. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань. У вишах, зокрема медичних, також почали викладати російською. Таким чином русифікували і медицину.

Натомість зараз функціонування та вдосконалення української медичної термінології є однією із важливих проблем розвитку української медицини, наголошують мовознавці. Як і наявність у цій сфері суржику.

Як правильно говорити українською

Зокрема, це актуально для практичної медицини, адже часто і лікарі, і медпрацівники, і пацієнти грішать суржиком.

Тож у двадцять першій добірці розкажемо вам, як правильно називати органи та частини людського тіла.

льогкі – легені;

почки – нирки;

мозги – мозок;

глаз – око;

ладоні – долоні;

щитовидна залоза – щитоподібна залоза;

Зверніть увагу! У процесі "наближення української мови до російської, стирання специфіки української мови в українську медичну термінологію потрапив терміноелемент "-видний". Тож майте на увазі: "-подібний" відповідає системі української мови, а "-видний" є відвертим русизмом, наголошують мовознавці.

желудок – шлунок;

кишечник – кишківник;

жовчний пузирь – жовчний міхур;

мочовий пузирь – сечовий міхур;

слизиста оболочка – слизова оболонка;

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Також пам'ятайте:

позвоночник – хребет;

висок – скроня;

кожа – шкіра;

лічити – лікувати;

Тож під час вибору слів краще "увімкніть" розум, а не уяву, аби потім не лікувати нерви).

Ми ж бажаємо вам не хворіти, а також, якщо є потреба, "підлікувати" свою українську. Аби жоден орган не болів – як і язик від суржику.