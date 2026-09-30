Не "перевернути сторінку" і "закрити книгу": як правильно сказати українською

30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято з'явилося у нашій державі у 1998 році.

Його запровадили відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати роботу бібліотекарів. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як у розмові на цю тему не наробити помилок.

Як українською правильно розповісти про книги

У сто двадцять дев'ятій добірці розповідаємо, яких помилок варто уникати коли ви говорите про діяльність бібліотекарів, зокрема їхні головні атрибути у роботі – книги.

Бібліотєка – бібліотека;

відкрити книгу – розгорнути книгу;

закрити книгу – згорнути книгу;

ізданія – видання;

купляти – купувати;

чітать – читати;

юбілейне ізданіє – ювілейне видання;

іздать – видати;

подорожали – подорожчали;

стопка книг – стіс книг;

страніца – сторінка;

перевернути сторінку – перегорнути сторінку;

літєратура – література.

Книга чи книжка

Відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко розповів, яка різниця між цими словами.

Слово "книга" має відтінок урочистості, піднесеності, тому казати "книга з анекдотами" не варто. Правильно – "книжка з анекдотами".

Книга – це грубий фоліант, тобто вона велика за розміром. Тому книгою можна назвати:

енциклопедію;

великий альбом з репродукцією картин;

ювілейне видання "Кобзаря", оздоблене різними прикрасами;

старовинний том.

До речі, книгою також називають гросбух – це бухгалтерська книга. Також можна казати касова книга, книга обліку товарів та книга скарг, а все решта, то книжки.

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