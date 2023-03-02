"Хватить оправдуватися – не портьте мову": які суржикові слова треба негайно забути
Доволі часто українці у щоденній мові вживають суржик. Дехто навіть не помічає, що вживає мовні покручі, які псують його мову.
Натомість цих слів-"паразитів" треба негайно позбутися. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити ваше мовлення.
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Як говорити правильно
У сімнадцятій добірці розкажемо, яких суржикових покручів, які ви можете вживати щодня, треба негайно позбутися. А також підкажемо вам, які слова вживати натомість.
привикли – звикли;
сочуствувати – співчувати;
Якщо ви звикли вживати суржик – ми вам не співчуваємо – позбувайтесь його. І в жодному разі не "сочуствуємо", бо ви так "привикли".
хватить – досить;
оправдуватися – виправдовуватися;
рішаючий – вирішальний;
а іменно – а саме;
Тож досить виправдовуватися – вирішальний момент настав. Пора вдосконалювати свою українську. А саме – позбуватися мовних покручів. Найперше – забудьте про слова "оправдуватися", "хватить", "рішаючий", "а іменно".
щитати – вважати;
повезло – пощастило;
портити – псувати;
стидно – соромно;
Вивчайте запропоновані слова і вважайте, що вам пощастило. І сміливо викидайте суржик зі свого лексикону, аби не засмічувати чудову українську мову. І щоб потім ні вам, ні нам не було соромно за слівця-паразити.
При цьому забувайте такі покручі як "щитати", "повезло", "портити" і "стидно".
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намьок – натяк;
мішати – заважати;
виводи – висновки;
І це не натяк – а строга рекомендація. Більше на сьогодні вам заважати і надокучати мовними повчаннями не будемо. Висновки робіть самі.
І позбудьте таких некрасивих слів як "намьок" та "виводи". При цьому майте на увазі: мішати можна цукор в каві – людям заважають.