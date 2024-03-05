Чи мобілізують аспірантів у 2024 році

Аспіранти в Україні мають відстрочку від мобілізації. Однак нещодавно нардепи обговорювали зміни до законопроєкту 10449 щодо скасування такого права частині аспірантів.

Зокрема, пропонували скасувати це право тим, хто навчається в аспірантурі на контракті. Нардеп і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, чи чекати змін аспірантам.

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Чи матимуть аспіранти право на відстрочку

Веніславський зазначив, що на засіданні комітету вирішили прибрати поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання.

Всі однаково матимуть право на відстрочку від мобілізації,

– уточнив він.

Нардеп при цьому додав, що Міносвіти має розробити механізми для перевірки здобуття освіти такими особами. Зокрема, те, чи справді людина здобуває науковий ступінь, чи використовує науку для ухилення від мобілізації.

Ці питання має контролювати міністерство,

– зазначив Веніславський.

У новому законопроєкті про мобілізацію 10449, який Верховна Рада погодила у першому читанні, аспірантів, які навчаються на платній основі, хотіли позбавити права на відстрочку від мобілізації.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до вишів.