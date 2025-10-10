Школи та садочки на лівому березі Києва, а також частина закладів освіти в інших районах працюють у режимі "пунктів незламності". Усе через атаку росіян на українську столицю.

Деталі роботи закладів освіти у Києві розповіли у Департаменті освіти і науки КМДА. Про це інформує 24 Канал.

Як працюватимуть школи та садки у столиці?

У КМДА уточнили, що у школах та садках є тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: якщо є електроенергія, то вчителі проводять онлайн-уроки, або ж діти отримують завдання для самостійного опрацювання. Водночас у закладах організували чергові класи та групи,

– повідомили чиновники.

Також попросили батьків за можливості залишити дітей вдома, а керівників установ – дозволити співробітникам-батькам дошкільнят і учнів сьогодні працювати дистанційно.

На Київщині заклади освіти працюють у звичному режимі. У населених пунктах Бориспільського та Броварського районів, де відсутнє світло, школи працюють завдяки генераторам.

На базі шкіл також розгорнули "пункти незламності". Вони не перешкоджають повноцінному освітньому процесу.

Що відомо про наслідки атаки на столицю?