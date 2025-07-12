У Львові пошкоджено корпуси Політехніки: через нічну атаку вибито понад сотню вікон

Вночі 12 липня російські війська вкотре атакували Україну. Під ударом опинилась, зокрема, цивільна інфраструктура Львова.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Національний університет "Львівська політехніка" та ректорку Наталію Шаховську.

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Наслідки атаки на університет

Унаслідок нічної російської атаки на Львів пошкоджено три корпуси Львівської політехніки. Найбільше постраждав п'ятий навчальний корпус, де вибито близько 100 вікон. Руйнування зафіксовано й в інших будівлях навчального закладу.

Як повідомила ректорка університету Наталія Шаховська, у першому корпусі – орієнтовно 15 пошкоджених вікон, а в четвертому – близько 10. Крім того, постраждали авдиторії.

Наслідки ворожої атаки / Фото "Твоє Місто"

Що відомо про атаку на Львів?

Нагадаємо, у ніч проти 12 липня Львів зазнав наймасованішої атаки дронами з початку повномасштабної війни. Внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них є 11-річний хлопчик.

Російські дрони пошкодили житлові будинки та промислові об'єкти. У кількох десятках будівель міста вибиті вікна, двері та часткове руйнування фасадів. У житлових будівлях загорянь не було. Наслідки обстрілу ліквідовували 55 рятувальників.