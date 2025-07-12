Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Национальный университет "Львовская политехника" и ректора Наталью Шаховскую.

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Последствия атаки на университет

В результате ночной российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Больше всего пострадал пятый учебный корпус, где выбито около 100 окон. Разрушения зафиксированы и в других зданиях учебного заведения.

Как сообщила ректор университета Наталья Шаховская, в первом корпусе – ориентировочно 15 поврежденных окон, а в четвертом – около 10. Кроме того, пострадали аудитории.

Последствия вражеской атаки / Фото "Твой Город"

Что известно об атаке на Львов?

Напомним, в ночь на 12 июля Львов подвергся самой массированной атаке дронами с начала полномасштабной войны. В результате удара пострадали 9 человек, среди них есть 11-летний мальчик.

Российские дроны повредили жилые дома и промышленные объекты. В нескольких десятках зданий города выбиты окна, двери и частичное разрушение фасадов. В жилых зданиях возгораний не было. Последствия обстрела ликвидировали 55 спасателей.