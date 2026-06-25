Пробка, затор чи корок: яке слово правильне для опису ситуації на дорогах
Скупчення автомобілів на дорозі знайоме чи не кожному водієві. Але чи замислювалися ви, яке слово для цього явища відповідає нормам української мови?
Як правильно назвати автомобільну чергу на дорозі, розповідаємо з посиланням на "Горох".
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Затор, корок чи пробка – як говорити українською?
Великі міста мають одну спільну проблему через значну кількість автівок щоранку та щовечора – довгі автомобільні черги. А от у новинах та розмовах можна почути кілька назв для цієї ситуації: автомобільна – пробка, корок, тянучка (тягнучка, тягучка) та затор. Котра з назв правильна українською?
Нам часто траплялося чути: "Знову потрапив у пробку", і цей вислів настільки звичний, що багато хто навіть не замислюється, що тут є незначна неточність.
Зважаючи на словники та поради мовознавців, пояснюємо кожне значення слова.
- Корком називають кору коркового дуба, вироби з цієї кори, якими закорковують пляшки, та підбори на взутті, які можна назвати і каблуками, і корками.
- Пробка, має чимало значень: кору; виріб з кори; назву затички; перешкоду до чогось; один з електричних запобіжників.
- Тягучка, а не "тянучка/тягнучка" – це м'яка, тягуча цукерка, що виготовляється з молока й цукру.
Затор – штучна перешкода чи скупчення людей, транспорту, що створює перешкоду рухові. Це найчіткіше визначення для опису скупчення автомобілів на дорозі.
А синонімом для нього є слово – пробка.
Тому слід казати:
Через аварію на мосту утворився затор.
У ранкову годину пік місто скували затори.
Щоб оминути затор, водій обрав інший маршрут.
По-закрпатськи про затори: дивіться відео
В народному мовленні можна почути ще одне влучне слово – тягнучка / тянучка, які є росіянізмами, а українською правильна форма – тягучка. Так через образне порівняння називають повільний і виснажливий рух транспорту, коли автомобілі не стоять повністю, але просуваються дуже повільно. Наприклад:
На виїзді з міста утворилася справжня тягучка.
Через ремонт дороги водії кілька кілометрів їхали в тягучці.
Тож якщо йдеться про скупчення автомобілів, українська мова пропонує точні й милозвучні слова – затор та пробка. А "корок" краще залишити для пляшки.