Що таке "бальон": де і на що так кажуть в Україні
- "Бальон" – це західноукраїнське діалектне слово, що має кілька значень, пов'язаних з круглими речами чи рухом.
- Слово походить з французького "ballon" і використовується для позначення м'яча чи повітряної кульки, а у львівському сленгу ХХ століття – трамвая.
Мова не може існувати без запозичень. Котрісь слова стають частиною мови і широко відомі, а деякі – лише на певній території, межі зіткнення мов і культур і стають частиною діалектного словника.
Що означає слово "бальон" та де його кажуть, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".
Дивіться також Ці 10 українських слів змусять росіян зламати язик
Що означає цікаве слово "бальон"?
У розмові можна почути слово "бальон", особливо, якщо ваш співрозмовник з Заходу України. Слово звучить весело й трохи загадково. Це західноукраїнське діалектне слово, яке має кілька значень – і всі вони пов’язані з круглими речами чи рухом.
"Бальон" прийшло до нас із французького ballon – "куля, м’яч". Через польську та австрійську традицію воно потрапило в галицьке мовне середовище й прижилося у просторіччі.
А от значень слова можна зустріти кілька:
- М’яч: "Грати в бальон" – тобто грати у футбол чи інші ігри з м’ячем.
- Повітряна кулька: "Дитині купили бальон" – кульку на свято.
- Трамвай: у львівському сленгу ХХ століття "сісти на бальон" означало поїхати трамваєм: "Даю тобі слово, що я до цепа ані слова не сказала. Я го залишила на лавці в Стрийськім парку, сіла на бальон і подула додому. Тільки він мене й бачив" (Тарнавський Зіновій).
"Бальон" часто вживався у жартівливих чи побутових ситуаціях. Існують вислови:
- "зробити бальон" – утекти;
- "бальона зробити" – висміяти когось, насміхатися: "Зробила з нього бальона".
Це слово стало прикладом того, як запозичення зберігають свою образність і набувають нових значень у різних регіонах.
Де кажуть "бальон": дивіться відео
Отже, "бальон" – це не просто м’яч чи кулька, а цілий шматочок мовної історії, який показує, як іноземне слово може стати частиною локальної культури й навіть перетворитися на колоритний галицький діалект.
Як говорять на галицькому діалекті?
Галицький діалект – це частина південно-західного наріччя української мови, поширеного на території сучасної Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини.
Він сформувався під впливом місцевих говірок та численних запозичень із польської, німецької, а також інших європейських мов.
У Львові навіть сформувалася окрема форма – львівська ґвара, своєрідна міська балачка, яка існувала від середньовіччя до часів Австро-Угорщини.
Нещодавно у соцмережі з'явився тренд "На Галичині не кажуть…" Він пропонує ознайомитися із тим, як не кажуть та кажуть на Галичині. Часто – у гумористичному дусі.
24 Канал зібрав цікаві вислови, які демонструють багатство галицької говірки та української мови: "Якийсь вар'ят", "Француватий", "Я сі згаїла" та інші.