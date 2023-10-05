Батьку Зеленського призначили довічну стипендію за заслуги у сфері вищої освіти

Батьку українського президента Олександру Зеленському призначили довічну стипендію. Він є доктором наук.

Стипендію призначив Кабінет міністрів України. Її отримують за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

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Батьку Зеленського призначили довічну стипендію

Загалом у списку Кабміну налічується близько 100 осіб. Зокрема, батько президента України Олександр Зеленський. Він є доктором наук і тому йому також призначили довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Відомо, що Олександр Зеленський у 2005 році отримав звання професора кафедри інформатики. У 2009-2010 роках він був виконавцем гранту Президента України для обдарованої молоді за проєктом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар’єрів".

На сьогодні Зеленський – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій. Також він є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті в Дніпрі та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному університеті.

Зеленський розповів, де зараз його батьки

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що його батьки перебувають в Україні. Він зізнався, що вони турбуються про здоров'я сина.

"Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: "слідкуємо, молодці, добивайте їх", – зазначив український президент.

До речі, батько Зеленського з перших днів війни каже, що у росіян нуль шансів перемогти.