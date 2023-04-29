Президент Володимир Зеленський розповів, що його батьки перебувають в Україні. Глава держави зізнався, що вони турбуються про здоров'я сина.

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Що про війну думають батьки Зеленського

Президент зазначив, що його батьки слідкують за ситуацією в країні та вірять у нашу перемогу. 72-річна Римма Зеленська просить сина бути обережним. А батько – Олександр Зеленський – чекає, коли захисники України виженуть ворога.

Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: "слідкуємо, молодці, добивайте їх",

– зізнався Зеленський.

Батько президента з перших днів війни каже, що у росіян нуль шансів перемогти.

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Що Зеленський каже про свою родину

Під час інтерв'ю іноземним журналістам український лідер відверто розповів про батьківство під час війни. У Зеленського запитали, чи можливо знаходити баланс між тим, щоб бути хорошим чоловіком і батьком і водночас хорошим управлінцем країни під час війни. Це завдання він назвав неможливим.

"Кажуть, що я зараз непоганий президент, але я зараз точно не найкращий батько, у мене немає часу на моїх дітей, на мою сім'ю. Мене запитували, про що я жалію й не жалію. Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Моїх дітей виховує дружина та війна", – сказав президент України.

Водночас Зеленський наголосив, що не шкодує про те, чим займається, адже його робота дуже важлива.