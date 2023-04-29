Глава держави розповів, що днями він підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, повідомляє 24 Канал. Він нагородив ще майже 450 воїнів Збройних Сил України.

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В Умані завершилися пошуки загиблих

Президент розповів, що лише сьогодні вдень в Умані завершилися пошуково-рятувальні роботи.

Я хочу подякувати всій команді ДСНС, Національної поліції, нашим медикам, комунальним службам Умані, військовим, нашим волонтерам – усім, хто взяв участь у рятувальній операції та допомагає врятованим людям. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений цим ударом, травмований,

– заявив Зеленський.

За його словами, уряд та дипломати зроблять все можливе, щоб держава-терористка якнайшвидше відповіла за скоєне нею.

"Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані", – наголосив український лідер.

Він додав, що обов'язково мають бути покарані ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти українців та нашої держави.

"Життя шести дітей забрав цей удар по Умані, загалом 23 людини загинули… Світла їм пам’ять! Мої співчуття всім рідним, близьким!" – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського