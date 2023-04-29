Президент Владимир Зеленский рассказал, что его родители находятся в Украине. Глава государства признался, что они беспокоятся о здоровье сына.

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Что о войне думают родители Зеленского

Президент отметил, что его родители следят за ситуацией в стране и верят в нашу победу. 72-летняя Римма Зеленская просит сына быть осторожным. А отец – Александр Зеленский – ждет, когда защитники Украины выгонят врага.

Мои родители, они все знают. Они здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я и поел ли. А отец говорит: "следим, молодцы, добивайте их",

– признался Зеленский.

Отец президента с первых дней войны говорит, что у россиян нет шансов победить.

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Что Зеленский говорит о своей семье

Во время интервью иностранным журналистам украинский лидер откровенно рассказал об отцовстве во время войны. У Зеленского спросили, можно ли находить баланс между тем, чтобы быть хорошим мужем и отцом и в то же время хорошим управленцем страны во время войны. Эту задачу он назвал невозможной.

"Говорят, что я сейчас неплохой президент, но я сейчас точно не лучший отец, у меня нет времени на моих детей, на мою семью. Меня спрашивали, о чем я жалею и не жалею. Я сожалею, что у меня нет времени на моих детей и они воспитываются не мной. Моих детей воспитывает жена и война", – сказал президент Украины.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что не жалеет о том, чем занимается, ведь его работа очень важна.