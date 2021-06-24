Розмова Олександра Зеленського з журналістами відбулася напередодні великого інтерв'ю українського лідера.
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Під час розмови батько порадив журналістці не підбирати слова та визнав, що його син дійсно змінився.
Розмова батька Зеленського з журналісткою
Наталія Мосейчук: А ви помітили як він постарів?
Олександр Зеленський: Так, змінився.
Н.М.: Ви називаєте це "змінився"?
О.З.: Я не хочу підбирати якийсь синонім, тому просто змінився.
Н.М.: Я дуже грубо сказала, так? Вас це ранило як батька?
О.З.: Та ну, Боже мій. Чим простіше, тим краще. Гра слів не вирішує ніякої проблеми. Важливий сенс. Він змінився саме так, як ви сказали, напевно.
Сам Володимир Зеленський погодився з думкою батька та запевнив, що не образився.
Ви ж сказали правду,
– додав Зеленський.
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Зауважимо, що ще на початку президентської кар'єри Володимира Зеленського його батьки були проти політичних амбіцій сина. Зеленський-старший важко сприймає критику на адресу сина.