Розмова Олександра Зеленського з журналістами відбулася напередодні великого інтерв'ю українського лідера.

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Під час розмови батько порадив журналістці не підбирати слова та визнав, що його син дійсно змінився.

Розмова батька Зеленського з журналісткою

Наталія Мосейчук: А ви помітили як він постарів?

Олександр Зеленський: Так, змінився.

Н.М.: Ви називаєте це "змінився"?

О.З.: Я не хочу підбирати якийсь синонім, тому просто змінився.

Н.М.: Я дуже грубо сказала, так? Вас це ранило як батька?

О.З.: Та ну, Боже мій. Чим простіше, тим краще. Гра слів не вирішує ніякої проблеми. Важливий сенс. Він змінився саме так, як ви сказали, напевно.

Сам Володимир Зеленський погодився з думкою батька та запевнив, що не образився.

Ви ж сказали правду,

– додав Зеленський.

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Зауважимо, що ще на початку президентської кар'єри Володимира Зеленського його батьки були проти політичних амбіцій сина. Зеленський-старший важко сприймає критику на адресу сина.