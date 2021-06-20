У власних соцмережах глава держави написав великий пост подяки рідній людині та розмістив пам'ятні світлини з дитинства.

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Бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя,

– написав він.

Приклад для наслідування

Володимир Зеленський назвав свого батька захисником і другом. За словами президента, тато для нього – це приклад для наслідування.

Він зазначив: "Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше – за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця".

Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні,

– додав глава держави.

Президент підсумував: "І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей".