В своих соцсетях глава государства написал большой пост благодарности родному человеку и разместил памятные фотографии из детства.
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Быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь,
– написал он.
Пример для подражания
Владимир Зеленский назвал своего отца защитником и другом. По словам президента, папа для него – это пример для подражания.
Он отметил: "Я благодарю тебя за самое дорогое и ценное – за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца".
Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда – посоветовать, а когда – покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны,
– добавил глава государства.
Президент подытожил: "И спасибо за то, что знаешь: самые главные и искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, наедине, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз".