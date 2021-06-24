Разговор Александра Зеленского с журналистами состоялся накануне большого интервью украинского лидера.
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Во время разговора отец посоветовал журналистке не подбирать слова и признал, что его сын действительно изменился.
Разговор отца Зеленского с журналисткой
Наталья Мосейчук: А вы заметили как он постарел?
Александр Зеленский: Да, изменился.
Н.М.: Вы называете это "изменился"?
А.З.: Я не хочу подбирать какой-то синоним, поэтому просто изменился.
Н.М.: Я очень грубо сказала, да? Вас это ранило как отца?
А.З.: Да ну, Боже мой. Чем проще, тем лучше. Игра слов не решает никакой проблемы. Важен смысл. Он изменился так, как вы сказали, наверное.
Сам Владимир Зеленский согласился с мнением отца и заверил, что не обиделся.
Вы сказали правду,
– добавил Зеленский.
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Заметим, что еще в начале президентской карьеры Владимира Зеленского его родители были против политических амбиций сына. Зеленский-старший тяжело воспринимает критику в адрес сына.